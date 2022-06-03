КИЕВСКАЯ РОДНЯ БОРИСА ДЖОНСОНА

Не так давно внимание всего мира было приковано к отважному визиту в обстреливаемый Киев британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Много писали и о его храбрости, и о проявленной воле к сопротивлению российской агрессии против Украины, представляющей реальную опасность для всего цивилизованного мира, и о его намерении оказать Украине действенную помощь. Справедливо отмечали, что его коллегам стоило бы последовать его примеру, что и происходит, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Как водится, в наших СМИ писали о многих качествах Джонсона, в том числе о его аристократической родословной. Она даже более многонациональна, чем у многих европейских аристократов — в ней есть англичане, немцы, американцы, черкесы, евреи, турки и еще много народов, причем немало людей незаурядных.

Его прадед Али Кемаль был министром внутренних дел в правительстве Ахмеда Тевфик-паши, последнего Великого визиря Османской империи. Именно он приказал арестовать Кемаля Ататюрка, и, когда тот пришел к власти, Али казнили, а его сын бежал в Англию и принял там простонародную фамилию Джонсон.

Али Кемаль — один из известнейших либеральных журналистов Османской империи в начале ХХ века / facebook.com

Родственниками Джонсона по линии матери были и знаменитый шахматист Арну де Ривьер, и жена поэта Тютчева Эрнестина, и такие сиятельные особы, как герцог Павел Вюртембергский и великая княгиня Елена Павловна, и весьма известный ученый-палеограф Элиас Эвери Леви, и американская переводчица Хелен Трэйси Лове-Портер, и прочая, и прочая… А прямым предком Джонсона в десятом поколении был не кто иной, как английский король Георг II!

С этого места можно и подробнее. Династии в Британской империи менялись, но оставались кровной родней. Основоположник ныне правящей династии Георг I был родственником предшествовавших ему Стюартов через бабушку Елизавету — дочь Якова I Стюарта. Он был сразу по двум линиям, отцовской и материнской, правнуком первого Тюдора Генриха VII, а тот, в свою очередь, был потомком основателя династии Ланкастеров Джона Гонта, тот был сыном Эдуарда III Плантагенета, потомка Вильгельма Завоевателя, — вроде дальше и прослеживать некуда…

Оказывается, есть! Прямым предком и Эдуарда III и его супруги Филиппы Геннегау оказалась дочь последнего саксонского короля Англии Гарольда Годвинсона, свергнутого Вильгельмом Завоевателем, — Гита Уэссекская.

А она была замужем именно за Великим князем Киевским Владимиром Мономахом, так что среди предков Бориса Джонсона несомненно есть киевляне, да еще и очень известные!

Выходит, что, помимо благородной цели поддержать жертву российской агрессии, у визита Джонсона была еще одна цель — навестить город своих предков, связанный с Европой прочными узами, в том числе и кровными.

Молодость Гиты была очень непростой. Ее отец Гарольд не заключал церковного брака с ее матерью Эдитой Лебединой Шеей — предпочел перед самой своей гибелью жениться на дочери мерсийского ярла из политических соображений, которые не успели реализоваться (это часто бывает в браках по расчету).

Но их брачный союз был достаточно признан, и в нем родилось минимум шестеро детей, в том числе (приблизительно в 1053 году, точнее уже не установить) — дочь Гита.

Гарольд в те времена был самым могущественным английским вельможей, король Англии Эдуард Исповедник все больше удалялся от государственных дел, увлекшись религией, его ближайший родственник Эдгар Этелинг был молод и мало знаком английской знати, так что Гарольд оказывался явным первым претендентом на престол. Но вдруг его ситуация до крайности усложнилась.

Гита Уэссекская была одной из нескольких дочерей Гарольда Годвинсона, последнего англосаксонского короля Англии, и его супруги Эдиты Лебединой Шеи. Выйдя замуж за Владимира II Мономаха, Гита стала княгиней Киевской Руси / xwhos.com

В какой-то из бесчисленных тогдашних мелких войнушек брат Гарольда Вульфнот оказался в заложниках у нормандского герцога Вильгельма Незаконнорожденного (его отец Роберт Дьявол не был женат на его матери, как и Гарольд на матери Гиты, а Вильгельмом Завоевателем его стали называть позже).

Гарольд отправился его выкупать и после кораблекрушения попал в плен к Ги I, графу Понтье. Из плена его освободил именно Вильгельм, после чего Гарольд и поклялся на святых мощах признать Вильгельма наследником английской короны.

Или не поклялся — до нас дошли только источники, благожелательные к Вильгельму, а на что способна политическая пропаганда, мы знаем очень хорошо, особенно сейчас.

Когда Эдуард Исповедник умер, витенагемот — собрание высшей английской знати и духовенства — утвердил Гарольда королем, именно как защитника Англии от агрессии извне, угрожающей их власти.

Сразу же Гарольд был вынужден от такой агрессии обороняться. Первым напал конунг Норвегии Гарольд Хардероде (переводят этот эпитет всегда по-разному, в зависимости от отношения — то Суровый, то Жестокий, то вообще Кровожадный).

В союзе с братом Гарольда Тостигом он претендовал на английский трон, но Гарольд предельно быстро собрал войска и напал на высадившихся врагов, его норвежский тезка получил в сражении стрелу в горло, и мало кто из норвежского войска сумел спастись.

Выиграв сражение, Гарольд Годвинсон потерял нечто более важное — время. Вильгельм успел собрать мощное войско, высадился в Англии и в битве при Гастингсе уничтожил войско саксов, не успевшее пополниться после понесенных в сражении потерь.

Гарольд был убит стрелой в глаз, и потом мать Гиты Эдита Лебединая Шея нашла его тело на поле битвы по известному только ей родимому пятну.

Англия попала под власть норманнов, а Гите с двумя братьями пришлось бежать — сперва к графу Фландрии Балдуину, а потом к другому родичу, датскому королю Свену Эстридсену, двоюродному брату ее отца.

Родственницу требовалось пристроить, и Свен повел об этом переговоры с одним из русских князей — не самым значительным, всего лишь князем смоленским, но ведь и Гита была изгнанницей, дочерью погибшего в битве короля, потерявшего престол.

Тогда никто и не предполагал, что потенциальный жених станет великим князем киевским, более того, на некоторое время объединит всю Киевскую Русь, утихомирив феодальные распри, и получит прозвище Мономах, то есть «единовластный».

Подробности личной жизни княгинь Киевской Руси обычно доходили до нас только тогда, когда происходило что-то скверное, а раз они до нас не дошли, можно предположить, что их личная жизнь была достаточно благополучной.

Правда, некоторые исследователи отмечают фразу в сочиненном Владимиром Мономахом «Поучении детям» — «Жену свою любите, но не давайте ей надо собой власти» — как признак того, что между супругами случались и споры. Но какому женатому мужчине не приходит иногда в голову эта мысль?

Великий князь Владимир II Всеволодович Мономах. Портрет из Царского титулярника, 1672 год / wikipedia.org

А о том, что Владимир и Гита жили в благополучном союзе, косвенно свидетельствует и то, что в их браке родилось множество дочерей и сыновей. Трое из них станут великими киевскими князьями.

Есть, правда, неясности в том, была ли Гита матерью Юрия Долгорукого — возможно, это сын Владимира Мономаха уже от второй жены, но и такое не исключено.

Неясно даже с датой смерти самой Гиты — то ли это случилось в 1198-м, то ли в 1207 году, но ведь столько времени прошло и столько летописей погибло или было отредактировано так, как конкретному князю больше нравилось!

А связи киевских князей с царствующими домами Европы, как и связи Киевской Руси с Европой, продолжали крепнуть. Минимум одну такую связь вспомнит любой — Анну Ярославну, жену и мать французских королей, через мать Эдуарда III Изабеллу Французскую, тоже предка того же Георга II.

Иногда этим связям, как могла, мешала какая-либо орда — например Батыева, да и не только она — но все это кончалось тем, что орда распадалась и пропадала с лица земли, у любой орды одна дорога.

А то, что роднит Украину с остальной Европой, намного важней — в том числе и родственные связи. Кровь людская — не водица, и родню надо помнить и поддерживать. Это тоже характерно для всей Европы…

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