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Война без шанса на победу
13 июня 2022 | 23:21 , Олег Ельцов, Тема
Давно замечено поразительное сходство фашистской Германии с современной россией, Гитлера – с путиным. И конец у них один.
Проигрыш Гитлера был предопределен. Образованные люди, дружившие с законами экономики, изначально понимали, что державы Оси обречены. Это было очевидно в начале фашисткой аферы и на пике ее побед. Уже в ноябре 1941 года рейхсминистр вооружений и боеприпасов Фриц Тодт убеждал Гитлера прекратить войну, которую по словам Тодта Германия не может выиграть по экономическим причинам. Через три месяца он погиб в загадочной авиакатастрофе. Занявший его пост Альберт Шпеер ничего подобного Гитлеру не советовал. До последних дней фюрер тешился макетом перестройки Берлина по проекту Шпеера.
Свое предсказание Тодт сделал еще до разгрома американского флота в Перл-Харборе и вступления США в войну, до начала мощнейшего ленд-лиза… Фриц Тодт в отличие от Гитлера был образованным человеком. Он понимал, что война – это прежде всего противостояние экономик. Державы Оси однозначно проигрывали по экономической мощи странам Коалиции, что делало неизбежным и поражение на полях сражений.
Особист путин, как и художник-недоучка Гитлер экономически безграмотен. Но путину чертовски повезло – все его просчеты за 22 года царствования компенсировались грандиозными поступлениями от продажи углеводородов по астрономически растущим ценам. Опьяненная деньгами россия с ее безумным вождем вновь вспомнили про имперскую «богоизбранность». Рашисты под кальку фашистов ломанулись преумножать территории. В отличие от гитлеровцев, которые аргументировали агрессию необходимостью завоевания «жизненного пространства», путинские орды не могут пожаловаться на дефицит территорий. Поэтому были найдены иные аргументы: «собирание посконно русских земель», защита русскоязычного населения, борьба с нацизмом на сопредельных территориях. Сегодня они громят наши города и стремятся уничтожить украинскую нацию как таковую.
Коллективный запад, вдоволь насмотревшись российского куража за минувшие 20 лет, на этот раз твердо сказал «Стоп!». Ленд-лиз, губительные санкции, собрание в Рамштайне, поставки гуманитарки, вооружений, мощная финансовая поддержка нашей страны, содержание миллионов украинских беженцев… Страны, поддерживающие Украину, производят минимум треть мирового ВВП. Россия – менее 3%, и ей доводится надеяться лишь на собственные силы – никто не осмелился открыто поддержать ее за исключением фактически оккупированной Беларуси и зависимой Сирии. Удивительно, почему в окружении путина не нашелся свой Тодт, который сказал бы ему: «У тебя – ни одного шанса на победу. Вова, ты – мудак, который тянет себя и страну в бездну. Ты думаешь, что богат как крез и нефтегазовых денег хватит на бесконечную войну. Но в действительности ты – нищий в сравнении с теми, кто противостоит россии – развитыми странами запада».
Россией правит безумец, окончательно развращенный властью и большими деньгами. Челядь наперегонки отмечает глубокие исторические знания царя. И тот, похоже, верит в околонаучную кашу в своей голове. Его исторические сказки достойны размещения на ресурсах для домохозяек и пенсионеров с деменцией, рядом с рецептами излечения от всего с помощью чеснока. В отличие от читателей подобной ереси путин наделен безграничной властью и доступом к грандиозным ресурсам. Но те, кто знает цену его горячечному бреду и решили положить конец этому безумию, много богаче и влиятельнее.
Мы не знаем сколько еще прольется украинской крови в последней путинской авантюре, сколь долго удастся оттягивать на западе ее финал скрытым союзникам рашизма и военно-промышленному лобби, заинтересованному в затягивании войны. Известно одно: поражение рашистов предопределено.
Единственное отличие путина от Гитлера – наличие ядерной дубины, которой тот не устает размахивать. Но путин не знает или не верит, что он проиграл в этой войне. Зато он догадывается, что в случае применения ядерного оружия проиграет однозначно – такой удар вряд ли поколеблет украинское общество и армию, но однозначно вызовет сокрушительную реакцию запада. И если сегодня у россии еще есть шанс сохранить свою государственность, то применение ядерного оружия запустит процессы, которые с большой вероятностью приведут к развалу империи.
Подведем итог: у обезумевшей путинской россии – ни одного шанса победить Украину в союзе с западной коалицией. Но русские крепостные и их барин пока отказываются это осознать.
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