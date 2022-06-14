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Экс-министр обороны Лебедев обеднел на 650 млн.
14 июня 2022 | 08:36
В ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн гривен, принадлежащих предприятиям семьи экс-министра обороны Украины времен беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья бывшего Министра обороны Украины, который возглавлял министерство в период 2012-2014 годов. Указанные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории России, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.
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