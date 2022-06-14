Экс-министр обороны Лебедев обеднел на 650 млн.

14 июня 2022 | 08:36

В ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн гривен, принадлежащих предприятиям семьи экс-министра обороны Украины времен беглого президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья бывшего Министра обороны Украины, который возглавлял министерство в период 2012-2014 годов. Указанные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории России, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора.



По ходатайству прокуратуры наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестованы 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.



Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 191 УК.

Вагоны, купленные беглым министром обороны за кредит ЕБРР, ушли к фирме российского магната



Напомним, парк из почти 2,4 тыс. грузовых вагонов, которые частная компания «Интерлизинвест» приобрела при президенте Викторе Януковиче за деньги ЕБРР, находится в оперативном управлении компании, связанной с российским бизнесменом Зиявудином Магомедовым.



Экспедиторскую компанию «Интерлизинвест» основали еще в 2005 году. Регистрировали ее на нидерландскую фирму Interleaseinvest Ukraine B.V. компании по управлению активами «Парангон», которую контролирует бывший министр обороны Павел Лебедев и его супруга Людмила. По данным СМИ, партнерами по бизнесу являлись родственники днепровского бизнесмена Леонида Юрушева.