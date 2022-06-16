Стало відомо, коли перші M142 HIMARS можуть прибути на фронт

16 июня 2022 | 10:56

Схоже, США по арифметичній прогресії будуть нарощувати поставки систем MLRS для України.

Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус на шпальтах свого видання розповів декілька новин по темі поставок реактивних систем залпового вогню типу M142 HIMARS для України.

Для початку відомо, що цієї середи має завершитись навчання першої команди наших артилеристів, що використовуватимуть HIMARS на фронті проти орків. "Розгортання цієї команди" має відбутись на наступному тижні, простіше кажучи – саме на наступному тижні слід чекати звісток про прибуття американських MLRS на фронт.

Також відомо, що США готують поставку наступної партії у 8 систем M142 HIMARS для ЗСУ. Навчання української обслуги для цих MLRS має початись "одразу ж після завершення тренувань" попередньої команди.

Якщо виходити з того факту, що спочатку США виділили Україні чотири системи M142 HIMARS, а потім – вісім, це дозволяє припускати, що поставки американських MLRS нарощуватимуться за арифметичною прогресією.

Але далі виникає риторичне питання – чи є в України час на "розкручення маховика поставок" саме за такими темпами, якщо зважити на те, що 300 реактивних систем залпового вогню для ЗСУ потрібні ще "на вчора".