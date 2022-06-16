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Спецпризначенні підірвали рашиську переправу на Луганщини просто під носом у ворога

16 июня 2022 | 10:58

Бійці Збройних Сил України продовжують здійснювати насправді фантастичні речі у боротьбі проти армії РФ.


На цей раз бійці Сил спеціальних операцій просто під носом у ворога серед ночі замінували ворожий понтон на одній з річок на Луганщині. А враховуючи те, як наші бійці це зробили, то залишається лише поцікавитись долею рашистів, які мали охороняти цей об'єкт.

Більше того, українські бійці ще й дочекалися ранку для того, щоб його підірвати. Завдяки цьому стало можливо краще роздивитися місце операції. З огляду на все, противник намагався розгорнути переправу на цьому місці вже не в перше, бо добре видно залишки бронетехніки як на березі, так і у воді.



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