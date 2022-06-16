Європейські лідери зібралися з Зеленським в Ірпінь

16 июня 2022 | 11:20

Емманюель Макрон після прибуття в Україну: "Ми зустрінемося з Президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де відбувалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто – Ірпінь".

Шольц: «Ми не лише хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо – фінансова, гуманітарна, а також коли йдеться про озброєння – буде продовжено. І що ми продовжуватимемо її доти, поки це необхідно для боротьби України за незалежність»



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