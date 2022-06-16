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Резніков: Крим - наш!
16 июня 2022 | 13:40
Резніков: Україна збирається повертати Крим за допомогою наданої Заходом зброї, — CNN
Крим є стратегічною метою для України, тому що це українська територія, — сказав міністр оборони в інтерв'ю американському ЗМІ
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