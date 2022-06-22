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В лондонской канализации нашли новую заразу
22 июня 2022 | 18:33
В лондонской канализации найдены следы вируса полиомиелита, в стране объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба, сообщает Sky.
Несколько близкородственных вирусов полиомиелита нашли с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне.
Вирус мог попасть в канализацию от человека, недавно привившегося от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не искоренена, например Пакистане, Афганистане или Нигерии, сообщает телеканал.
Если в дальнейшем найдут новые образцы вируса, может быть объявлен следующий уровень чрезвычайного положения, предполагающий вакцинацию отдельных групп людей и сбор анализов из районов, где был обнаружен вирус.
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