В лондонской канализации нашли новую заразу

22 июня 2022 | 18:33

В лондонской канализации найдены следы вируса полиомиелита, в стране объявлена чрезвычайная ситуация национального масштаба, сообщает Sky.

Несколько близкородственных вирусов полиомиелита нашли с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне.

Вирус мог попасть в канализацию от человека, недавно привившегося от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не искоренена, например Пакистане, Афганистане или Нигерии, сообщает телеканал.

Если в дальнейшем найдут новые образцы вируса, может быть объявлен следующий уровень чрезвычайного положения, предполагающий вакцинацию отдельных групп людей и сбор анализов из районов, где был обнаружен вирус.