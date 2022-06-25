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В США не ожидают, что предоставленное Украине оружие быстро изменит ситуацию на фронте, - CNN

25 июня 2022 | 08:37

Разведка США считает, что предоставленное Украине оружие не сможет немедленно изменить ситуацию на поле боя. Поэтому в Пентагоне дают "мрачные" прогнозы относительно войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.


Источники СМИ сообщают, что Россия сделала выводы со своих ошибок, которые были допущены на ранних этапах. Теперь РФ наладила координацию воздушных и наземных атак, а также логистику на линиях фронта.

"США не ожидают, что новые системы вооружения, недавно поставленные украинским силам, включая систему залпового огня HIMARS, немедленно изменят ситуацию на поле боя", - говорится в сообщении.

Причинами этого являются ограниченная дальность действия РСЗО и недостаточное количество ракет, которые передали Украине. Кроме того, CNN утверждает, что российская армия уже уничтожила часть техники, которую передали западные партнеры, в частности гаубицы M777.

Разведка США прогнозирует большие потери живой силы и техники с обеих сторон. Также в США уверены, что война окончательно перешла на стадию истощения, а Россия хочет испытать Вооруженные силы Украины и решимость НАТО.



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