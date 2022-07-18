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МЕДИАСАДИСТЫ
18 июля 2022 | 09:29 , Олег Ельцов. ТЕМА
Это, наверное, правильно, что мы не рассказываем о страданиях наших бойцов на войне, о потерях, о раненых и погибших… Но, кажется, на гражданских, которые страдают и гибнут не меньше, этот принцип не распространяется. Днями напролет медиа в подробностях рассказывают о пережитом мирными украинцами, о потерях, издевательствах оккупантов. Все это началось с трагедии Бучи и Ирпеня.
Жуткие фотографии сказали о русском мире больше, чем все речи политиков и экспертов. Все поняли с чем мы имеем дело и аргументы больше не нужны. Все что требуется: воевать и убивать дикарей, решивших лишить жизни целую нацию. Зачем каждый день, каждую минуту бередить рану, терзать психику миллионов людей? Какой в этом смысл?!
Что любопытно: когда украинская омбудсменша пошла дальше прессы и в деталях начала излагать как и чем насиловали, а фактически издевались оккупанты над детьми, ее инициативу осудили и лишили должности. То есть, существует понимание, что это – неправильно, моветон, табу. Но, кажется, в СМИ этого не поняли.
Я, как представитель четвертой древнейшей умом понимаю природу появления этих нескончаемых репортажей ужаса. Вспомните мирные времена: пресса вроде СТБ, 112 и многих прочих смаковала самые жуткие, кровавые истории с обезглавленными, распятыми, растерзанными жертвами: чем больше крови и ужаса – тем лучше. Этого требует массовый зритель, он желает страшилок. Ужас и пошлый гламур – все, что нужно глубинному народу. Более сложные чувства и переживания ему не даны. А глубинный народ – это то самое «подавляющее большинство», интересующее рекламодателя. Чем больше трэша – тем больше рекламные поступления медиа. Все логично.
А теперь посмотрим на рекламный рынок нынешнего ТВ. Его нет. Война – не лучшее время для бизнеса. Наконец у телеменеджеров появился шанс делать достойный информпродукт, который оплачен из державной казны – телемарафоны не зависят от рекламы. Но по факту ничего не поменялось: коллеги буквально смакуют ужасы войны, страдания мирного населения. Какую цель они преследуют? Запугать народ, чтобы тот взмолился о пощаде, о чем только и мечтает кремлевский карлик? Вызвать сочувствие к жертвам войны? Разве есть хоть один человек в этой стране, который им не сочувствует? Так зачем вы терзаете психику зрителей и тех, чьи страдания живописуете? Это аморально.
Коль скоро наша телеиндустрия настолько деградировала, что не может себе представить эфир без крови и страданий, должен наконец появиться чиновник – условный министр Ткаченко – и грозно цыкнуть: ваши эфиры оплачивают не для того, чтобы вы кошмарили население. Информируйте, развлекайте, пропагандируйте подвиги ЗСУ, показывайте наши достижения там, где по идее ничего уже сделать нельзя. Но на ужасы войны следует наложить информационный запрет. А кошмары Бучи оставьте для европейских лидеров, которые резко меняют позицию, побывав и увидев то, что нормальному человеку видеть нельзя. Нам же, после четырех месяцев кровавой войны ничего уже доказывать не нужно: мы все знаем, понимаем и делаем больше, чем возможно.
комментарии [1]
19.07.2022 23:03 Qwerty Ти хлопче з совка ще не вийшов...
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