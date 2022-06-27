Зеленский перепутал народ

27 июня 2022 | 09:56 , Олег Ельцов. ТЕМА

Зеленский обратился к белорусскому народу и объявил, что за них уже все решили в Кремле. То есть – Белоруссия вступает в войну? Предсказуемо. А что президент объявил украинскому народу? Ничего существенного.

То есть, та боевая авиация рашистов, что накапливается на белорусской территории – это просто так, для запугивания? При том, что мы выбили значительную ее часть вместе с опытными пилотами. А вождь нации не хочет поделиться со своей нацией сведениями резведслужб: собираются рашисты бомбить и расстреливать ракетами Киев, Чернигов и далее – везде? Ну, хоть что-то сказать, чисто для того, чтобы сбить панику. Чтобы люди снова не давились на перронах ж\д вокзала и не штурмовали европейскую границу?.. А может уже и не нужно никуда бежать, за четыре месяца власть организовала наконец гражданскую оборону, сформировала сеть безопасных бомбоубежищ, а не коллективных могильников – без дублирующего выхода, без системы воздухообеспечения, без запасов воды и прочих элементов жизнедеятельности, без указателей до ближайших оборудованных бомбоубежищ со временем добега до каждого, в конце-концов. Нет, не организовала, нет - не объявил. Спасибо, что про шашлыки – ни слова.

ОК, за кого проголосовали – тому и будем верить. Значит путин решил, что Беларусь будет воевать. А Лукашенко что решил? Как давно замечено, картофель-фюрер – хитрая бестия. Не первый месяц как-то выркучивается. Знает, что для него сегодня приказ о вторжении в Украину – то же, что для путина – объявление войны и всеобщей мобилизации. Но вождь братского народа на него давит. И в последнее время давит совсем уж сильно. Его уже не устраивают ни грозные учения белорусских вояк, ни деревянные танки на границе. Требует реального вторжения, ибо свои войска сильно поизмотал, но по-прежнему желает кутузовских побед.

Когда промелькнула новость о личной встрече двух фюреров, я понял: путин будет давить белорусского нелегитимного по-взрослому. А кто-то ожидал, что раша признает принципы независимости и самоопределения? Особенно после ввода своих войск для спасения лукашенковского режима во время всенародных выступлений на предмет фальсификации выборов? Ббратскую помощь за сохранение власти следует оплачивать сполна. Тем обитателям нашего безумного мира, кто еще не окончательно растерял способность оценивать ситуацию объективно, следует признать суровый факт: Белоруссия – под оккупацией, Лукашенко – фиктивный лидер нации, что-то вроде российского ставленника Пушилина.

И не судите строго Лукашенко. Вся его вина в одном: он очень любит власть и не согласится ее отдать ни при каки условиях. Но! Денег нет и давно. Да-да, Беларусь – страна-банкрот. Если бы не поставки роснефти по демпинговым ценам, если бы не ежегодные вливания безвозвратных кредитов ( 3 млрд.дол., если не ошибаюсь), то белорусская экономика давно бы накрылась тазом и там разразились голодные бунты. А после братской помощи во время народных выступлений она окончательно попала под пяту Москвы. Бойкот Запада, выступления оппозиции и санкции после 24 февраля окончательно толкнули страну в лоно Рассеи. Лжепрезидент страны-банкрота – не более.

И вот наступает момент истины: силы рашистов на исходе, а побеждать хочется. В качестве последнего резерва решено бросить на убиение злым укропам белорусские войска. Очень вероятно, что Лука не устоит перед этим безальтернативным предложением. А что ему остается? С одной стороны – стена западных санкций, разорванные отношения с Украиной и как следствие – остановка всей белорусской нефтепереработки: Мозырского НПЗ и «Нафтана». А это – до половины экспортного потенциала страны. И не забудем вспомнить братскую цену на российскую нефть. И что вы прикажете делать хитрому Лукашенко? Ему некуда хитрить. Страна в оккупации, он – руководит страны-банкрота.

Поэтому тут Зеленский прав: все решают в Кремле. А в Минске могут только нервно покурить. Но что конкретно известно нашему вождю: белорусы будут с нами воевать? О боже, спасибо тебе за то, что у нас всего два братских народа!!

Мы не знаем ни кто питает информаций нашего лидера, ни каковы прогнозы резведчиков. Нам не сообщили. Меня беспокоит даже не столько обращение Зеленского напрямую к белорусскому народу. Меня волнует один вопрос: а почему при таком крутом замесе у лидера нации не нашлось пары слов для собственного народа? Нам-то что делать? Окапываться, съезжать из крупных городов, как это было в Великобритании накануне бомбардировок Люфтваффе, неспешно перемещаться в сторону западной границы? Или может мариновать мясо на шашлыки и охлаждать водку в преддверии победы?.. Эгэй, нам-то что делать? Мы ж не знаем нихрена, у нас нет персональных разведок, нам не кладут на стол ежедневные реляции аналитических служб… С нами как, вождь? Можно надеяться, что и к нам обратятся?..