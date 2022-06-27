ТЕМА

У Лисичанську "Град" влучив в чергу цивільних

27 июня 2022 | 22:24


Окупанти обстріляли у Лисичанську натовп людей, які набирали воду з цистерни. Вісім загиблих і двадцять один поранений, серед загиблих є дитина 2007 року, серед поранених дитина 2008 року. Стріляли з реактивних систем залпового вогню.



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