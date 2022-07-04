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Главный разведчик пообещал окончание войны в 2023-м

04 июля 2022 | 12:19

Начиная уже со следующего месяца, в Украине произойдут определенные события, которые ознаменуют переломный момент в войне против России. Что же касается активных боевых действий, то большинство из них завершатся до конца этого года. Такой прогноз озвучил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.


"В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю" – заявил Буданов.


Начальник украинской разведки заявил, что будет считать концом войны именно "выход на границы по состоянию на 1991 год".

"Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия предприняла", - отметил Буданов.

На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно он ответил: "Следующий год, я так считаю".



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