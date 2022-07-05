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Росіяне відступили від Фінляндії
05 июля 2022 | 17:53
Росія відводить війська від кордону з Фінляндією після підписання резолюції з НАТО
Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Фінляндії Yle. Швидше за все, техніку та солдатів перекинуть в Україну. Це доводить те, що у рашки все дуже погано зі складом армії.
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