ТЕМА

Росіяне відступили від Фінляндії

05 июля 2022 | 17:53

Росія відводить війська від кордону з Фінляндією після підписання резолюції з НАТО


Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Фінляндії Yle. Швидше за все, техніку та солдатів перекинуть в Україну. Це доводить те, що у рашки все дуже погано зі складом армії.

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Билл Рей, будучи фотожурналистом 'LIFE', в 1965 году провел несколько недель бок о бок с суровыми ребятами на мотоциклах, назвавшими себя 'Ангелы Ада'. Отснятые фотографии Рея подкрепляла статья его коллеги-писателя Джо Брайда, которому удалось лично побеседовать с героями проекта. Экстраординарный репортаж в итоге остался неопубликованным.

   
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