Билл Рей, будучи фотожурналистом 'LIFE', в 1965 году провел несколько недель бок о бок с суровыми ребятами на мотоциклах, назвавшими себя 'Ангелы Ада'. Отснятые фотографии Рея подкрепляла статья его коллеги-писателя Джо Брайда, которому удалось лично побеседовать с героями проекта. Экстраординарный репортаж в итоге остался неопубликованным.

Про це повідомляє державна телерадіокомпанія Фінляндії Yle. Швидше за все, техніку та солдатів перекинуть в Україну. Це доводить те, що у рашки все дуже погано зі складом армії.