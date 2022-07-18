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Генерал НАТО: горяча стадія війни триватиме навряд чи понад півроку
18 июля 2022 | 11:30
Далі протистояння матиме заморожену стадію.
Активна фаза повномасштабного вторгнення Росії в Україну може тривати ще до півроку, після чого війна може перейти в заморожену стадію за прикладом Корейської війни. Про це заявив колишній головнокомандувач силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс у коментарі Business Insider.
Він зазначив, що ЗСУ дають потужну відсіч російським окупантам, а підготовлені Кремлем плани вторгнення виявилися "не надто ефективними". Ставрідіс наголосив, що в ході нападу Росія змогла захопити набагато менше території України, ніж планувала.
"Я бачу, що це веде до закінчення за типом "Корейської війни", тобто до перемир'я, мілітаризованої зони між двома сторонами, ворожості, що триває, свого роду замороженого конфлікту. Побачимо це протягом чотирьох-шості місяців. Жодна зі сторін не може витримати набагато довше", – вважає Ставрідіс.
комментарии [1]
19.07.2022 17:44 Скрімер Цей генерал-пенсіонер мислить застарілими категорями. Те що було в Кореї, повторитися принципово не може, хоча б тому, що перетворити росію на аналог північної Кореї неможливо. Масштаб і можливості, якими диспонує росія, незрівнянні. І запропонований ним сценарій - це фактично поразка західного світу, бо означатиме фіксацію завоювань і пролонгацію активної політики "контрольованого хаосу" зі сторони кремля.
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