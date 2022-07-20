Как я попался на вражескую дэзу

20 июля 2022 | 09:29 , Олег Ельцов, Тема

Когда среди ночи 24-го гупнуло, проснулся сразу. Потом гупнуло снова. Семейству по-военному приказал собираться: идем в метро. Пока мои девочки сонно собирались, до конца не осознав случившегося, я нервно теребил интернет: сайт КМДА спал, новостные ленты тоже не реагировали. Вероятно, все тоже собирались в метро. Молчала гражданская оборона: не слышно было ревунов, телефон не разрывался от предупредительных СМС. Вероятно, властям снились майские шашлыки. 20 минут после начала войны страна находилась в неведении, примерно через полчаса начали появляться первые неофициальные сообщения…

С тех пор ситуация не сильно изменилась. Да, оповещения о ракетных налетах с грехом пополам запустили. Правда, еще около месяца граждан оповещали о начале воздушной тревоги, но забывали объявить ее окончание. Система гражданской обороны существует лишь на бумаге. Ответственный – Кабмин. И есть совершенно живой человек, отвечающий за все это безобразие, получающий совершенно реальную зарплату. Руководит ГО страны целый генерал-майор Дмитрий Демчук – директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС.

Неоднократно писал про этот бардак – ничего не меняется. Демчука тоже не снимают. А по окончании войны небось к награде представят…

А еще у нас есть всевозможные службы противодействия российским информационно-психологическим операциям. За исключением спорадических сообщений, мол – не верьте фейкам, никакого противодействия не наблюдается. А враг не дремлет. Он долго готовился воевать и активно использует ИПСО с первого дня войны.

Вы помните всеобщую панику, в значительной мере связанную с негодным информированием граждан, с отсутствием рекомендаций, с неготовностью инфраструктуры, с мощными вбросами в соцсети всевозможного бреда, который продуцировали граждане, оставшиеся в информационном пузыре и пытавшиеся его наполнить кто чем и как может. У нас в доме живет одна очень активная дама. В вайбер-группе ОСББ она со сталью в голосе регулярно анонсировала: «Максимальный репост! Завтра будет отключен свет и вода.» Интересуюсь: откуда инфа? Ответ: из Генштаба. Захожу на страничку ГШ ЗСУ: естественно ничего подобного не сообщается. ГСНС тоже молчит. Но народ сильно напрягся…

Затем по сетям прокатилась волна фейков от «борцов» с агрессором в интернете. То тут, то там всплывал длинный перечень вражеских ресурсов, ТГ-каналов и вайбер-групп, которые следовало победить. Хотя тот же владелец Телеграмм Дуров довольно оперативно сообщил, что во время войны невозможно проверить является ли информация в тысячах каналов фейковой или нет, поэтому на жалобы реагировать не будут. По идее, тогда и призывы заблокировать такие ресурсы путем написания претензий администрации мессенджеров не имели смысла. Правильно, не имели. Но вот «популяризировать» в Украине перечень ватных ресурсов – это вполне достижимая задача. И украинские патриоты начали массово репостить обращение заблокировать вражеские ресурсы (список прилагался). Я бегло пробежался по списку и обнаружил в нем как группы сепаратистов Херсона, так и страничку кремлевского пропагандиста Соловьева с несколькими миллионами подписчиков. И не беда, что заблокировать эту страничку я не мог. Но ведь зашел, почитал! Потом была еще целая серия информационных атак, призванных раздуть панику на фоне молчания наших властей.

Признаем: это были весьма эффективные российские ИПСО. Потом народ немного успокоился, в мозгу оживились центры, отвечающие за рациональное мышление, атаки врага как на фронте, так и на информационном поле потеряли свою эффективность.

Но в последнее время замечаю признаки активизации врага по давлению на коллективную психику украинцев. С одной стороны – с благословления властей к нам вдруг потянулись всякие быковы-невзоровы, а в европейское турне отправилась «раскаявшаяся» русская пропагандистка Овсянникова. Все они вроде как – против войны. Но в то же время Быков, натянув шорты на жирные ляшки, с самозабвением предается сладким воспоминаниям о прекрасном проекте «СССР», который даже папа Римский любил. И делает он это в эфире нашего родного негодяя Алексея Арестовича. Того самого, которого за бюджетный кошт раскручивают в соцсетях по инициативе Банковой. Почему Арестович до сих пор числится советником в Офисе Президента, почему вместо депортации Быков гастролирует по Украине – очень интересный вопрос.

Вновь в соцсетях начали проскакивать интересные сообщения. На одно из них я попался как последняя домохозяйка. Сообщение: в харьковских больницах критически не хватает белья для раненых бойцов. Просят передать любые футболки, которые киевские волонтеры централизованно соберут и отправят в Харьков. Телефоны прилагаются. Что не ясно: на фронте ожесточенные бои, вероятно, много раненых, раз волонтеры бьют в набат. Собираю в охапку свои футболки, стираю, а пока они сохнут звоню по приведенным телефонам. Один вообще не активный, по второму не отвечают, а ящик для голосовых сообщений переполнен. Признаки информационного фейка на лицо. А ведь многие откликнулись на призыв перепостить сообщение. Именно это, а не помощь харьковским больницам являлось целью этой ИПСО. Эффект достигнут, в голове обывателя закрепилась мысль: все плохо, очень много раненых, медицинская система не справляется, не финансируется – караул!

Будем надеяться, что нынешняя активизация врага в информационном пространстве – признак его слабости: рашистам больше не на что надеяться кроме паники в украинском обществе. Поэтому остаемся бдительными, следим за информационной гигиеной, не паникуем.