26 июля 2022 | 11:11 , Олег Ельцов, Тема

Итак, что мы получили в результате Хлебного соглашения?

1. рашисты получили снятие запрета на поставки удобрений (при производстве используется изрядный обьем газа, который русским теперь некуда девать); снятие блокады на закупки зерна из-за поребрика, которого россия экспортирует значительно больше Украины; IKAO позволило поставки запчастей и обслуживание украденных россией сотен авиалайнеров.

2. Украина получила согласие врага на вывоз зерна из портов в течение четырех месяцев. При этом, согласно текста договора (в трактовке рашистов) безопасность портов отгрузки и судов в украинских водах обеспечивает наша страна. Как их можно обеспечить при наличии в Черном море нескольких ракетоносцев, легко добивающих до этих портов - в договоре не указано. Ах, да, в тексте стороны обязуются не предпринимать враждебных действий против судов и портовой инфраструктуры, задействованных в этой зерновой схеме. Ну, с этим пунктом мы сегодня разобрались и вряд ли кто-то сильно удивился...

За время действия договора удастся вывезти дай бог около половины прошлогоднего урожая. После сегодняшнего удара по одесскому порту надо будет сильно постараться, чтобы найти перевозчика зерна, услуги которого резко возрастут (страховка судна, зарплаты экипажа). Сюда возможно добавится стоимость перевалки в турецком порту. Итого: прибыль от экспорта нашего зерна резко упадет, если не перевалит в отрицательные величины. Кажется для украинских властей такой зигзаг стал полной неожиданностью. Или не стал?

3. Украинский народ получил почетную роль статиста. С нами не обсуждали принципиально важный проект текста договора, публике вбросили дешевый скандал с "утечкой" проекта указа Зе про лишение гражданства ряда публичных персон. Внимание от подготовки договора по зерну было успешно купировано, а попутно президент привселюдно вытер ноги о Конституцию, руководствуясь принципом "Если нельзя, но очень хочется, то можно".

Наверное из-за поребрика это выглядит как комическое шоу...

Здобулы!