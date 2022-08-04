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Ученые изобрели чудо-средство, воскрешающее умерших?

04 августа 2022 | 13:42

Ученые Йеля при помощи новой технологии смогли оживить свинью спустя час после смерти - восстановили кровообращение и работу внутренних органов, определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя 6 часов, сообщает журнал Nature.


Животному поэтапно вводили экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.

Врачи ожидают, что также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.



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