Ученые изобрели чудо-средство, воскрешающее умерших?

Врачи ожидают, что также смогут оживить человека и восстановить функции органов после остановки сердца, вызванной тромбами, или обширного внутреннего кровотечения, говорится в статье.

Животному поэтапно вводили экспериментальная жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.

Ученые Йеля при помощи новой технологии смогли оживить свинью спустя час после смерти - восстановили кровообращение и работу внутренних органов, определенные функции клеток сердца, печени и почек были полностью восстановлены спустя 6 часов, сообщает журнал Nature.