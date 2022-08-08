Оккупанты борются с гривной на Херсонщине

08 августа 2022 | 09:20

Дело доходит до похищений людей.

Российские оккупанты борются с оборотом гривны в Херсонской области. ы похищают людей, занимающихся оборотом украинской валюты. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook 7 августа.

Так, Хлань сообщил, что российские военные продолжают бороться с обращением гривны на оккупированной территории Херсонской области. В магазинах занимаются изъятием терминалов, а людей, занимающихся оборотом гривны, начали похищать.

"Постепенно гривну все больше вытесняют из обращения", – заявил Хлань.