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Оккупанты борются с гривной на Херсонщине
08 августа 2022 | 09:20
Дело доходит до похищений людей.
Российские оккупанты борются с оборотом гривны в Херсонской области. ы похищают людей, занимающихся оборотом украинской валюты. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook 7 августа.
Так, Хлань сообщил, что российские военные продолжают бороться с обращением гривны на оккупированной территории Херсонской области. В магазинах занимаются изъятием терминалов, а людей, занимающихся оборотом гривны, начали похищать.
"Постепенно гривну все больше вытесняют из обращения", – заявил Хлань.
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