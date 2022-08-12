​Мінкульт готує проєкт закону про особливий статус англійської мови в Україні

12 августа 2022 | 12:34

Міністерство культури та інформаційної політики працює над проєктом закону про особливий статус англійської мови в Україні. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Стаття 10 Конституції зазначає, що держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування… Коли приймалася Конституція, велися великі баталії… Сьогодні інша ситуація та ми маємо читати цю статтю відповідно до тих подій, що відбуваються та майбутнього, яке ми хочемо бачити", – заявив він.

Він нагадав, що зараз тільки в одному законі про освіту є посилання на ст. 10 Конституції та англійську мову як мову міжнародного спілкування. Тому створена міжвідомча робоча група з підготовки нового комплексного проєкту закону.

"Для того, щоб реалізувати ті виклики та задачі, які мають допомогти українському суспільству опанувати англійську мову та надати їй вищий статус. Міністерство культури та інформаційної політики за відповідним дорученням Прем'єр-міністра України розпочало роботу з підготовки законопроєкту по забезпеченню функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування... Жодне з положень проєкту закону про статус англійської мови не буде та не може тлумачитися як таке, що направлене на звуження використання української мови", – підкреслив він.

За його словами, проєкт закону покликаний встановити особливий статус англійської мови в Україні.

"Як я зазначав, відповідно до ст. 10 Конституції України… Багатомовність, згідно з визначенням ЄС, є важливим елементом конкурентоспроможності Європи. Ми розуміємо, що так само Україна та українські громадяни у разі володіння англійською мовою стають повноцінними суб’єктами взаємовідносин на усіх світових ринках. Як гуманітарних, так і економічних", – сказав він.

Він наголосив, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою. А реальні показники ще гірші.

"Трансформація статусу англійської мови має розв'язати цю проблему. Це стратегічний курс України до членства в ЄС. У проєкті закону передбачається урегулювання використання англійської мови в окремих публічних сферах суспільного життя. У першу чергу, це стосується міжнародних комунікацій… Проєкт є певною декларацією, яка буде фіксувати позицію держави стосовно англійської мови та бачення, що додатково необхідно буде зробити в окремих планах та програмах", – вважає заступник міністра.

Нагадаємо, на початку літа повідомлялось, що в КМУ опрацьовують законодавчу ініціативу щодо надання англійській мові статусу мови ділового спілкування в Україні.