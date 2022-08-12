У Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль з колаборантом

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Зліва направо: Президент України Віктор Ющенко, віце-прем'єр-міністр України Дмитро Табачник і лідер БЮТ Юлія Тимошенко під час покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку з нагоди 193-ї річниці з дня народження поета в Києві у п'ятницю, 9 березня 2007 р. Ющенко також відвідав Національний музей Тараса Шевченка і оглянув оновлену експозицію. Фото Михайла Марківа