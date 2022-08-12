|
У Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль з колаборантом
12 августа 2022 | 12:35
Він вибрався з машини і був відправлений до лікарні.
Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“У Старобільську... підірвали авто із так званим "начальником МРЕО", – йдеться в повідомленні.
Місцеві ЗМІ уточнюють, що мова про Аскяра Лайшева. Водієві вдалося вибратися з машини і його доправили до лікарні.
также читайте
[06.08.2022]
[06.08.2022]
[06.08.2022]
[02.08.2022]
|
по теме
СБУ встановила садиста з оточення Кадировп
12. 08. 2022 | 23:09
СБУ ідентифікувала приятеля Кадирова, який катував неповнолітнього під час тимчасової окупації Київщини.
Панамська компанія заявила претензії на 6,5 гектарів Труханова острова
12. 08. 2022 | 13:13
Компанія “Inspiration Solutions S.A” (Панама) вимагає від служителів Феміди скасувати реєстрацію комунальної власності на дві ділянки землі загальною площею більш ніж 6,5 га на Трухановому острові в Києві (орієнтовна ринкова ціна – близько 12 млн доларів). Такі вимоги позивач аргументує наявністю на цій землі його майна.
Украинский чиновник приехал на съезд хакеров
12. 08. 2022 | 13:01
Виктор Жора, замглавы Государственной службы специальной связи, рассказал экспертам о проблемах в сфере кибербезопасности, с которыми Украина столкнулась после российского вторжения.
Мінкульт готує проєкт закону про особливий статус англійської мови в Україні
12. 08. 2022 | 12:34
Міністерство культури та інформаційної політики працює над проєктом закону про особливий статус англійської мови в Україні. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Оккупанты борются с гривной на Херсонщине
08. 08. 2022 | 09:20
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»