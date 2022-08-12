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У Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль з колаборантом

12 августа 2022 | 12:35

Він вибрався з машини і був відправлений до лікарні.


Про це повідомив у Facebook голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“У Старобільську... підірвали авто із так званим "начальником МРЕО", – йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що мова про Аскяра Лайшева. Водієві вдалося вибратися з машини і його доправили до лікарні.



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