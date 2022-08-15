«Люди бегут от режима». Число эмигрантов из России в Израиль подскочило до уровня развала СССР

Число россиян, уезжающих в Израиль по программе репатриации еврейского населения, с марта 2022 года подскочило более чем вчетверо, следует из статистики Министерства алии и интеграции.

Если в январе израильский паспорт получили 736 россиян, в феврале — 743 человека, то в марте из было уже 3,34 тысячи, в апреле — 3,45 тысячи, а в мае — 4,43 тысячи.

В июне эмиграционный поток чуть спал — до 3,89 тысячи человек за месяц. Тем не менее накопленным итогом за полугодие в Израиль уехали вдвое больше россиян, чем за весь прошлый год, — 16,6 тысячи человек.

Масштабы эмиграции в Израиль достигли уровня времен распада СССР, отмечает демограф Алексей Ракша. Число россиян, обратившихся к процедуре репатриации, оказалось на 40% больше, чем украинцев, которые бегут от войны (11,9 тысячи за полгода). Причем эмиграция из Украины после всплеска в первый месяц российского вторжения пошла на спад — почти 6 тысяч человек в марте, 3 тысячи в апреле и меньше тысячи в июне. Из России же поток заявлений стабилен и снижаться не думает.

«Люди бегут не от войны, а скорее от режима, который начинает все больше и больше выглядеть как тоталитаризм», — говорит Бенни Хадад, глава отдела репатриации Международного содружества евреев и христиан.

По всей видимости, всплеск эмиграции в Израиль стал возможной причиной гонений на Еврейское агенство «Сохнут», полагает Ракша. Работавшее в России с 1990-х учреждение столкнулось с беспрецедентным количеством проверок в своих филиалах по всей России, после чего в конце июля Минюст подал иск в суд о его ликвидации. После проверок «Сохнуту» были выписаны штрафы, и агентство их оплатило, что российские власти трактовали как признание в совершении нарушений, рассказали BBC News источники, знакомые с ситуацией.

Формальные претензии к агентству заключаются в том, что оно передает личные данные россиян за рубеж. Но помимо этого, недовольство российских властей вызывает «утечка мозгов», рассказали два источника, знакомые с содержанием письма «Сохнуту» из Минюста.

Попытки договориться о продолжении деятельности агентства, которые были предприняты израильскими дипломатами, успеха не принесли. Делегация, приезжавшая в Россию 1 августа, уехала с пустыми руками: МИД не принял предложения израильской стороны, которая согласилась предоставить собираемые данные о гражданах, хранящиеся на серверах за пределами РФ.

10 августа ситуацию вокруг «Сохнута» обсудили президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог. По их итогам агентство приняло решение свернуть физическое присутствие в России, рассказали источники Jerusalem Post.