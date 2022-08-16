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"Демілітаризація в дії", – Подоляк прокоментував вибухи в окупованому Криму

16 августа 2022 | 11:30

Вибухи було чутно у Джанкойському районі сьогодні вранці.


Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що вибухи під Джанкоєм в окупованому Росією Криму – це демілітаризація півострова.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", – зазначив Подоляк.



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