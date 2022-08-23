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Телевизионный холдинг Игоря Коломойского уволил каждого четвертого, Виктора Пинчука — каждого седьмого

23 августа 2022 | 14:09

Пресс-служба “1+1 media” сообщила “Детектору медиа”, что из-за полномасштабной агрессии России численность персонала группы уменьшилась на 24%.


“1+1 media” с началом войны уже провела определенную оптимизацию, закрыв отдельные проекты. “Для компании приоритетным решением было поддержать каждого работника и создать условия, чтобы все были базово обеспечены, имели ежемесячный доход и финансовую подушку. Но из-за войны многие проекты не имеют перспектив развития. Поэтому в апреле-мае в компании произошла реорганизация, в результате которой часть проектов/функций, не имевших перспектив развития в течение следующих 6-9 месяцев, были закрыты. Численность персонала группы снизилась на 24%”, — сообщает медиагруппа.

“1+1 media” отмечает, что не планирует закрытие каналов из состава медиагруппы, но и открывать ничего нового тоже не спешить.

В июне операционный директор Starlight Media Виталий Гусев сообщил, что полномасштабная война не привела к массовым сокращениям, медиагруппа простилась не более чем с 15% работников.



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