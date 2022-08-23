Продажи российского оружия благодаря войне в Украине рухнули в 6 раз

23 августа 2022 | 14:11

Форум “Армия-2022”, который проходил в Москве с 15 по 21 августа и, по данным минобороны рф, принял делегации из 72 стран, завершился с провальным результатом для российского военно-промышленно комплекса.

Несмотря на то, что рекламировать оружие ездил лично президент Путин, пообещавший “самые современные образцы” союзникам России, объем заключенных “Рособоронэкспортом” зарубежных контрактов рухнул в 6 раз.

Входящая в холдинг “Ростех” госкорпорация, которая выполняет функции монопольного экспортера вооружений, по итогам форума заключила лишь два договора на $390 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Годом ранее на том же форуме было заключено 20 контрактов на $2 млрд.

Спрос на российское оружие падает в том числе после того, как весь мир увидел его в действии в Украине: война нанесла “огромный удар” по репутации российских поставщиков, говорит президент американского Wilson Center, а в прошлом посол Марк Грин. “Я не думаю, что какая-либо страна, увидев, как примитивные русские бомбы взрывают здания, скажет: да, это то, что нам надо”, — поясняет Грин (его цитирует Newsweek).

Срыв контрактов с ключевыми клиентами будет означать “геополитическую катастрофу” для Кремля, полагает старший научный сотрудник Center for a New American Security Сэмуэль Бендетт. Поэтому, рассуждает он, Россия сделает все возможное, чтобы не отменять экспорт в Алжир, Вьетнам и Индию, даже несмотря на то, что оружие отчаянно нужно на фронте.