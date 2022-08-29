Нардепу-предателю перерезали горло, жену придушили

29 августа 2022 | 10:24

Бывший "слуга народа" Алексей Ковалев, который с первых дней оккупации Россией Херсонщины сотрудничал с врагом, был убит в собственном доме в Голой Пристани.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники. Ликвидацию коллаборанта собеседники журналиста подтверждают. По информации источников Цаплиенко, Ковалев получил смертельные ножевые ранения. Его жена – с асфиксией, ей оказывают медицинскую помощь.



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