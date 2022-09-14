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Не існує жодної іншої структури окрім НАТО, яка може гарантувати безпеку, - Порошенко на MSNBC
14 сентября 2022 | 16:03
Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC зазначив, що будь-які переговори про гарантії безпеки можливі тільки після того, як буде звільнена українська земля.
На запитання, що для українців буде перемогою, Порошенко відповів: «Перш за все, перемогою для нас є звільнення всієї території нашої держави. І це є можливим. У 2014 році нам вдалося звільнити 2/3 окупованого Донбасу, включно з Маріуполем, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Слов‘янськом, Краматорськом, всі ті міста, де сьогодні точаться жорстокі бої», – нагадав п’ятий президент.
«Абсолютно переконаний у тому, що вся українська земля буде звільнена. І тоді ми будемо готові до запуску переговорів щодо світової безпеки майбутнього. Для безпеки світу у майбутньому нам потрібні дві речі. Перше – депутінізувати світ, Європу і Росію. І друге – надати Україні членство в НАТО. Адже не існує жодної іншої структури, яка б могла гарантувати безпеку в Європі», – наголосив Порошенко.
Також він відзначив важливість постачання Україні зброї.
«Можна було б послухати, яких гарантій безпеки хоче Росія – з тим, щоб зупинити війну і жити в мирі. Однак шлях для миру, найкоротший шлях до миру сьогодні пролягає крізь постачання Україні більше зброї. Чим більше зброї, тим ближчим є мир. Жодних сумнівів щодо цього», – закликав Петро Порошенко.
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