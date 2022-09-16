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Bloomberg: Минфин россии подсчитал потери от финансовых санкций
16 сентября 2022 | 09:45
Российский финансовый сектор из-за санкций понес только прямых убытков на сотни миллиардов долларов, говорится во внутреннем документе Минфина России, с которым ознакомился Bloomberg. Подлинность документа подтвердили участники прошедшего 29 августа совещания, на котором делалась презентация.
Оценка Минфина включает потери фондовых рынков, банковского и финансового секторов, обращает внимание "Агентство". Из-за санкций Россия потеряла:
▪️300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка (по нынешнему курсу это 18 трлн руб.);
▪️4,6 триллиона рублей замороженных евробондов (на розничных продуктах и депозитах потеряли еще 500 млрд руб. Центробанк прежде публиковал более удручающие данные: общий объем активов, попавших под санкции, ведомство оценило в 6 трлн руб.);
▪️563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях;
▪️40% капитализации фондового рынка. При этом Bloomberg отмечает, что фондовый рынок вырос по сравнению с обозначенными в презентации Минфина показателями: индекс Мосбиржи сейчас находится на 20% ниже довоенных показателей, хотя в июле падение достигало 33%.
▪️10% банковского капитала (однако, в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил, что потери банков совокупно составили 1,5 трлн руб., в то время как запас капитала на начало года был 7 трлн руб. В процентном соотношении получается не 10%, а 20%, комментирует Коммерсант (https://t.me/kfm936/13776)).
▪️В докладе также говорится и о других последствиях санкций для финансовой инфраструктуры, в том числе про отключение от Swift, попадание под санкции 80% активов российского банковского сектора и потерю доступа к необходимому оборудованию и программному обеспечению. В документе подчеркивается, что такие инструменты как хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций «практически исчезли».
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