Bloomberg: Минфин россии подсчитал потери от финансовых санкций

16 сентября 2022 | 09:45

Российский финансовый сектор из-за санкций понес только прямых убытков на сотни миллиардов долларов, говорится во внутреннем документе Минфина России, с которым ознакомился Bloomberg. Подлинность документа подтвердили участники прошедшего 29 августа совещания, на котором делалась презентация.

Оценка Минфина включает потери фондовых рынков, банковского и финансового секторов, обращает внимание "Агентство". Из-за санкций Россия потеряла:

▪️300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка (по нынешнему курсу это 18 трлн руб.);

▪️4,6 триллиона рублей замороженных евробондов (на розничных продуктах и депозитах потеряли еще 500 млрд руб. Центробанк прежде публиковал более удручающие данные: общий объем активов, попавших под санкции, ведомство оценило в 6 трлн руб.);

▪️563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях;

▪️40% капитализации фондового рынка. При этом Bloomberg отмечает, что фондовый рынок вырос по сравнению с обозначенными в презентации Минфина показателями: индекс Мосбиржи сейчас находится на 20% ниже довоенных показателей, хотя в июле падение достигало 33%.

▪️10% банковского капитала (однако, в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин говорил, что потери банков совокупно составили 1,5 трлн руб., в то время как запас капитала на начало года был 7 трлн руб. В процентном соотношении получается не 10%, а 20%, комментирует Коммерсант (https://t.me/kfm936/13776)).

▪️В докладе также говорится и о других последствиях санкций для финансовой инфраструктуры, в том числе про отключение от Swift, попадание под санкции 80% активов российского банковского сектора и потерю доступа к необходимому оборудованию и программному обеспечению. В документе подчеркивается, что такие инструменты как хеджирование, еврооблигации и первичное публичное размещение акций «практически исчезли».