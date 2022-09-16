Найцінніші трофеї ЗСУ на Харківщині

Збройні Сили України під час результативного контрнаступу на Харківщині не тільки звільнили тисячі квадратних кілометрів та сотні населених пунктів, а й захопили величезну кількість озброєння та військової техніки армії РФ.

Зараз за різними оцінками мова йде про десятки танків, САУ, БМП, БТРів та інших бронемашин, а загальна кількість трофейної бронетехніки вимірюється, за різними оцінками від понад 100 до понад 300 одиниць.

Частина з них, традиційно, взагалі без ушкоджень. Причина, чому рашисти її кидали також цілком зрозуміла - в танк чи БМП важче запхати пральну машину ніж у якийсь "Урал". А, якщо серйозно, то причиною залишку бронетехніки є брак палива та паніка, коли навіть незначна поломка, яку можливо усунути за 10-15 хвилин, призводить до кидання техніки.

Більше того, у самому Ізюмі, схоже, знаходився ремонтний батальйон на майданчику якого перебувала не тільки сама бойова техніка, але й запасні частини та вузли для ремонту.

Але ЗСУ вдалось здобути трофеї, кожен з яких окремо насправді має більшу цінність, ніж ціла рота захоплених танків.

"Зоопарк-1М"

І беззаперечним лідером буде контрбатарейний радар 1Л261 комплексу "Зоопарк-1М". При цьому в ідеальному стані, без жодних навіть спроб ворога якось вивести її з ладу. Головна важливість цього радара у тому, що це дозволить реально оцінити його можливості з виявлення артилерії, його режими роботи та частоти, зробити "зліпок" сигнатури його випромінювання.

Більше того, такі контрбатарейні радари інтегровані в автоматизовані системи управління артилерією, з системами обміну інформацією та її шифруванням. Тобто тепер на столах у фахівців ЗСУ - повний пакет для аналізу цілого сегменту контрбатарейної боротьби армії РФ.

Комплекс "Орлан-10"

На перший погляд, у захопленні БПЛА, які регулярно знищуються у небі бійцями ЗСУ немає нічого особливого. Але справа в тому, що був захоплений весь комплекс, не тільки дрони, а й станція керування та вся технічна документація.

Що це означає на практиці - навіть перехоплення управління "Орлан-10" у повітрі шляхом створення "клону" ворожої станції. Бо, знову ж таки, вся наземна частина комплексу у руках ЗСУ з подальшим аналізом всіх алгоритмів програмного забезпечення. І це вже не говорячи про можливість перехоплення та дешифрування сигналів з дрона.

Західні компоненти

Але, якщо брати до уваги всі трофеї, особливо системи зв'язку, різноманітні РЛС, засоби РЕБ та іншу умовно високотехнологічну техніку, то вся вона зараз відправить "під мікроскоп". І в прямому сенсі слова, бо буде проведений її детальний аналіз на предмет використання західних комплектуючих.

І мова не йде лише про пошук недобросовісних постачальників, які в обхід санкцій продавали РФ заборонені мікросхеми військового чи подвійного призначення. А про пошук виробників та постачальників всіх навіть побутових мікросхем західного виробництва з метою унеможливлення їх потрапляння до РФ.

Аналогічна робота з категоризації та ідентифікації вже проведена відносно ракетного озброєння, зокрема таких як 3М14 "Калибр", Х-59 та Х-101 де були знайдені типові плати від незначної кількості постачальників.

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