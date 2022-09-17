Заключенный ИК-4 в Марий Эл сообщил о принудительной отправке на войну

17 сентября 2022 | 12:46

Заключенный ИК-4 в переписке со своей спутницей рассказал, что вербовщики ЧВК Вагнера принудительно забирают людей на войну в Украину. Об этом сообщает Медуза.

По словам заключенного (его имя не раскрывается), осужденных по статьям «убийство», «тяжкие телесные повреждения», «грабеж» и «разбой» на войну «гонят принудительно»: «Вызывают на вахту – и все: там грузят в воронок – и на аэродром».

При этом заключенным предлагают те же условия, о которых сообщалось ранее: деньги и амнистия через полгода.

«Сидельцев» из колоний на войну оформляется как этапирования для производства следственных действий по линии СК и ФСБ.