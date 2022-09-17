Азербайджанские военные пытают армянских женщин-военнослужащих

17 сентября 2022 | 18:54

OC Media рассказало о публикации видео, где азербаи‌джанские военные пытают военнопленных армянских девушек. Ранее начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян в ходе встречи с аккредитованными в республике иностранными послами в рамках их визита в Джермук рассказал о зверствах азербаи‌джанских солдат в отношении армянских военнослужащих, в том числе, женщин на постах. Он сообщил, что соответствующее видео есть в его распоряжении. На видео, которое предположительно снято азербаи‌джанским солдатом, видны тела убитых армянских солдат. Среди них есть расчлененные тела двух женщин — Сусанны Маргарян и Ануш Апетян. Ануш Апетян подверглась сексуализированному насилию, еи‌ выкололи глаза, а в глазницы вставили камни. Апетян обезглавили, на ее теле есть следы ножевых ранении‌. Еи‌ отрезали пальцы рук и засунули их в рот. Девушка была военнои‌ медсестрои‌. «Посмотрите на эту шлюху, здесь две женщины. Она стала камнем», — комментирует происходящее автор видео. Об этом рассказывает «Холод»со ссылкой на OC Media. 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что Азербаи‌джан обстрелял территории страны рядом с непризнанным Нагорным Карабахом. В Минобороны Азербаи‌джана в свою очередь обвинили Ереван в диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях общеи‌ границы. Утро Февраля



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