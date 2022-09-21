ТЕМА

2022 року загратне населення зросло вдвоє

21 сентября 2022 | 08:10

В 2022 году число осужденных в Украине составило почти 64 тысячи человек, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года. Об этом говорится в материалах проекта бюджета на 2023 год.


Согласно документу в текущем году в следственных изоляторах находится 21350 человек, что на 4 тысячи человек больше чем в 2021 году. А вот количество осужденных выросло более чем в 2 раза. В частности, если в 2021 году было 30907 человек, то в текущем году этот показатель вырос до почти 64 тысяч человек.

При этом объем расходов на питание осужденных, а также взятых под стражу уменьшился. Если в 2021 году на эти цели в государственной смете было предусмотрено около 760 миллионов гривен по общему и специальному фонду госбюджета, то в 2022 году этот показатель уменьшился до чуть более 640 миллионов государственных денег.

В указанную сумму включены и расходы на питание военнопленных.



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