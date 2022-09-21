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2022 року загратне населення зросло вдвоє
21 сентября 2022 | 08:10
В 2022 году число осужденных в Украине составило почти 64 тысячи человек, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года. Об этом говорится в материалах проекта бюджета на 2023 год.
Согласно документу в текущем году в следственных изоляторах находится 21350 человек, что на 4 тысячи человек больше чем в 2021 году. А вот количество осужденных выросло более чем в 2 раза. В частности, если в 2021 году было 30907 человек, то в текущем году этот показатель вырос до почти 64 тысяч человек.
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