ТЕМА

У Білорусі готуються до оборони «за нормами воєнного часу»

21 сентября 2022 | 14:36

Лукашенко доручив державному секретарю Ради безпеки Білорусі розпочати підготовку до оборони «за нормами воєнного часу».


І це не для того, щоб «воювати в Україні», відмазується диктатор перед білорусами.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Павел ПАЩЕНКО

1995 год инфляция несколько приостановилась.Денежная масса в виде купонокарбованцев составляла немерянные объемы.Через полтора года будет введена гривна. А пока--на снимке--цыганские дети-попрошайки на Крещатике получили милостыню--100-купонную пачку тогдашних денег--(50.000 купонов=1 долл.США--тогдашний курс.)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100