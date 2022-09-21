У Білорусі готуються до оборони «за нормами воєнного часу»

1995 год инфляция несколько приостановилась.Денежная масса в виде купонокарбованцев составляла немерянные объемы.Через полтора года будет введена гривна. А пока--на снимке--цыганские дети-попрошайки на Крещатике получили милостыню--100-купонную пачку тогдашних денег--(50.000 купонов=1 долл.США--тогдашний курс.)

І це не для того, щоб «воювати в Україні», відмазується диктатор перед білорусами.