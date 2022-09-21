Очевидные вещи

21 сентября 2022 | 23:38 , Олег Ельцов. ТЕМА

Положа руку на сердце, все верно делает кремлевский сморчок. Единственно правильное решение принял.

Своим дуплетом: псевдореферендумами и частичной мобилизацией, тупин убивает целую свору зайцев. Во-первых, он спасает группировки оккупантов, над которыми зависла угроза неминуемого разгрома. Причем, спасает в аварийном порядке. Ведь по оценкам многих, в том числе как всегда сдержанных западных спецслужб, херсонская группировка может быть разбита в течение нескольких недель. И весьма вероятно, что вождь этого не переживет – слишком большой повторный удар будет нанесен по национальной гордости. В том режиме, в каком рашисты воюют уже седьмой месяц, спасти оккупированный юг от освобождения не представляется возможным.

Нет, объявленная мобилизация вряд ли успеет помочь: пушечное мясо нужно собрать, одеть, подготовить, выдать технику и оружие… Но тупин – комплексный борец с украинским нацизмом. Шаг первый. «Освобожденное» население Украины вдруг выразило острую необходимость провести референдумы – нет, не о выходе из состава Украины – а о присоединении к россии. Оно, конечно, глубинный расейский народ нутром чует: доведется из своего кармана теперь оплачивать восстановление разрушенных «в ноль» территорий, делиться рабочими местами с новыми согражданами, которые потянутся за поребрик из разрушенных городов и сел. Но кто ж этот глубинный народ спрашивать будет… Присоединение – единственный способ избежать поражения, немедленно включив оккупированные земли в состав россии и тут же запустив в действие Ядерную доктрину. А она, напомню, дозволяет применение ядерного оружия в случае нападения врага на российскую территорию. Это главная причина, по которой оккупированные регионы непременно примут в российское лоно. Причем, смею предположить, в аварийном режиме.

Конечное, в новых «субъектах федерации» можно будет под чистую выкосить оставшееся мужское население, отправив на войну против соотечественников. Главное, чтобы в саму россию прибывало поменьше трупов и инвалидов. А то народ начинает понемногу роптать.

В мире существует два ядерных государства, способных уничтожить своими арсеналами весь мир: это США и россия. Многие высоколобые политологи и военэксперты не первый месяц убеждают нас, что применение Кремлем ядерного оружия невозможно, что Запад такого не допустит. Андрей Дмитриевич Пионтковский, намекая на свои высокопоставленные источники, не уставал убеждать, что западные разведки спокойны, они предупредили, что ядерный удар по Украине станет поводом для немедленного ответного удара по самому тупину. А он, мол, жить-то хочет. А накануне объявления мобилизации Пионтковский утверждал, что в росэлитах принято решение о мягком отстранении вождя: в виду проблем со здоровьем его отправят на лечение в некий китайский центр медицины. А потом он канет в небытие, сохранив себе жизнь. Не канул. А вероятность погибнуть от рук окружения в случае проигрыша войны у него значительно выше, чем от ответного ядерного удара по бункеру.

Нет, я не историк и не политолог. Но я не припомню, чтобы кто-то из диктаторов, развращенных безграничными деньгами и властью, самостоятельно ушел на покой. Так почему этот закомплексованный сморчок должен поступить иначе?..

И ведь именно на ядерное оружие, а не на мобилизацию возлагают надежды в Кремле. Мобпланы будут безусловно провалены. В нынешней войне солдат с трехлинейкой бесполезен. А с остальным у врага уже возникают проблемы даже при нынешней численности. Грозные указания тупина перевести промышленность на военные рельсы, усилить, обеспечить, импортозаместить – это сотрясание воздуха. А вот ядерная дубина – это совсем другое дело.

Сильно сомневаюсь, что запад вступит в войну с россией, а уж тем более станет наносить ответный ядерный удар, если тупин нанесет его по Украине. Увы, но против ядерного лома нет приема. Да, введут больше санкций, да, увеличат поставки оружия, наверное, подбросят деньжат. Но вступать в ядерную войну – это вряд ли.

Заставит ли ядерная дубина сложить оружие украинский народ? Сильно сомневаюсь. Сможет ли мы победить, когда на нашу территорию полетят уже не грады и крылатые ракеты, а ядерные – тоже сомнительно. «Освободители» продолжат уничтожать на зиму нашу критическую инфраструктуру, вновь к западным границам потянутся переполненные эшелоны с мамками и детьми. А оставшиеся здесь продолжат копать окопы и убивать «освободителей». И вот когда враг почувствует, что украинцев не сломит ничто, тогда на рассее могут начаться процессы смены власти и развала недоимперии.

Но сегодняшнее решение кровавого карлика вопреки прогнозам тех, кто предвещал, что судьба фюрера предрешена, засвидетельствовало: он намерен биться за жизнь до последнего. Надежды на дворцовый переворот тоже невелики. Ведь дело в том, что тупин собрал вокруг себя массу единомышленников, для которых проигрыш в этой войне также как и для него означает не просто потерю власти и капиталов, но тюрьму либо смерть. Они все ужасно боятся. Но не ядерной ответки США. Они боятся проиграть эту войну. И положат на алтарь своей победы хоть всю крепостную россию.

Впрочем, россияне могут малой кровью спасти себя и отечество. Сегодня в 7 вечера оппозиция призывает всю страну выходить на центральные площади городов на антивоенные митинги. Их, конечно, будут разгонять. Но все зависит от массовости. Если на площадях соберется 3-5% населения – полиция будет бессильна. Дальше – баррикады, штурмы отделений полиции, гражданская война. Но она наверняка не заберет столько жизней, сколько война с Украиной. А главное: диванные воители смогут и дальше наблюдать за происходящим по мониторам, а не ехать на украинский фронт. А пассионарии по зову сердца и без повестки будут отдавать жизни на родных улицах и площадях во имя будущего так любимой ими россии.

Нас этот вариант вполне устроит. Но надежды на такое развитие событий эфемерны. Если революции или кремлевского переворота не случится, действия ЗСУ и поставки партнеров будут приближать этот момент как смогут. У нас, как и у тупина, иного выхода нет.