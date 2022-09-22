В российских школах реанимируют "добрые традиции"

"Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования"

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