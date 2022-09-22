в россии раскол между путиным и военачальниками

22 сентября 2022 | 23:41

Военные рф расходятся во мнениях с российским фюрером владимиром путиным относительно того, каким образом противостоять контрнаступлению ВСУ, так как россия оказалась в обороне как на юге Украины, так и на востоке страны, заявили в разведке США.

Об этом пишет CNN.

Как утверждает издание, перехваты данных фиксируют, как спорят между собой российские офицеры и жалуются друзьям и родственникам из россии на принимаемые москвой решения.

Есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками, которые пытаются договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей, сообщили CNN источники, знакомые с американской разведкой.

Два источника заявили, что путин дает указания непосредственно генералам на местах. Крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах намекает на неэффективную командную структуру.

По словам издания, минобороны россии заявило, что перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась больших успехов, но источники в США и на Западе утверждают, что основная часть войск рф все еще остается на юге, где Украина развернула наступательные операции вокруг Херсона.

Потери российского генералитета во время войны в Украине британская разведка называет одной из причин тактических и оперативных поражений российской армии на фронте.

Генштаб ВСУ располагает информацией, что до 40% генералов и офицеров армии рф, участвовавших в планировании вторжения в Украину, отстранены от службы. Помимо этого, в отношении этих лиц ведется следствие.

Ранее «Флот 2017» сообщал, что по мнению командующего армией Литвы Вальдемараса Рупшиса, ядерные угрозы президента рф владимира путина стоит воспринимать серьезно, потому что уже были ситуации, когда за его предупреждениями следовали действия.