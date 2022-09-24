Президент Монголії з жовто-блакитною стрічкою закликав росіян не воювати з Україною

Александр Мартыненко. Фотосессия "Фемен" в Харькове, где борцы за гендерное равенство активно фотографировались с иностранными болельщиками. И никаких лозунгов против превращения Украины в европейский бордель!..

Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав росіян не воювати проти українців. А бурятам, тувинцям та калмикам запропонував тікати до його країни у разі бажання уникнути примусової мобілізації. Елбегдорж великий друг України, закінчив Львівський військово-політичний інститут за спеціальністю «військова журналістика».