ТЕМА

Президент Монголії з жовто-блакитною стрічкою закликав росіян не воювати з Україною

24 сентября 2022 | 08:24


Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав росіян не воювати проти українців. А бурятам, тувинцям та калмикам запропонував тікати до його країни у разі бажання уникнути примусової мобілізації. Елбегдорж великий друг України, закінчив Львівський військово-політичний інститут за спеціальністю «військова журналістика».



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Александр Мартыненко. Фотосессия "Фемен" в Харькове, где борцы за гендерное равенство активно фотографировались с иностранными болельщиками. И никаких лозунгов против превращения Украины в европейский бордель!..
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100