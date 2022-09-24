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Президент Монголії з жовто-блакитною стрічкою закликав росіян не воювати з Україною
24 сентября 2022 | 08:24
Колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж закликав росіян не воювати проти українців. А бурятам, тувинцям та калмикам запропонував тікати до його країни у разі бажання уникнути примусової мобілізації. Елбегдорж великий друг України, закінчив Львівський військово-політичний інститут за спеціальністю «військова журналістика».
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