ТЕМА

В России поджигают военкоматы и администрации в знак протеста против войны и мобилизации

24 сентября 2022 | 09:06

С 21 по 23 сентября известно уже о 9 случаях. Вспоминаем каждый:


🔥 Санкт-Петербург. Партизаны бросили в окно военкомата коктейль Молотова, сообщает телеграм-канал «Роспартизан» (https://t.me/rospartizan/1034). 

🔥 Нижний Новгород. 21 сентября активист пытался поджечь военкомат Ленинского и Канавинского районов. Вечером в помещении заметили задымление. Горел стоматологический кабинет призывного пункта. 

🔥 Гай, Оренбургская область. В ночь на 22 сентября активисты облили военкомат легковоспламеняющейся жидкостью. Пламя испортило лишь одну стену.

🔥 Тольятти. Ночью 22 сентября совершен поджог входа в здание администрации города. Как сообщили власти, вызов на линию МЧС поступил в 3:44 утра. 

🔥 Кыра, Забайкальский край. Утром 22 сентября смельчак бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Смесь залила некоторые бумаги.

🔥 Свободный, Амурская область. В ночь на 23 сентября активист бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Огонь повредил фасад здания.

🔥 Хабаровск. 23 сентября смельчаки заложили две бутылки с горючей жидкостью между решетками на окна кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации. 

🔥 Камышин, Волгоградская область. Утром 23 сентября бросили «зажигательный предмет» в здание администрации города. Причинен незначительный ущерб, сообщает администрация города.

🔥 Целинный, Алтайский край. В поселке загорелся Дом культуры, где располагается сельская администрация. Огонь повредил лишь потолок, полностью выгорел офис «Почты России». 



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