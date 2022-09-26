ТЕМА

Неонацист в Удмуртии перестрелял 10 человек в школе

26 сентября 2022 | 11:20

В Ижевской школе неизвестный из двух "Макаровых" застрелил 10 человек, из них пятеро - ученики. Дети выскакивали с верхних этажей школы, у многих травмы и переломы.


Стрелок покончил жизнь самоубийством. На нем была одета футболка с неонацисткой надписью. Как известно, фашизм россияне победили в 1945-м. Ждем сообщение о визитке Яроша в кармане убийцы.


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© фото: Павел ПАЩЕНКО

май 1991 года. прием в пионеры.
   
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