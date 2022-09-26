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Кадыров ждет начала войны внутри России
26 сентября 2022 | 15:29
Протесты против мобилизации на Северном Кавказе могут перерасти в войну внутри России.
Такое мнение в эфире канала «Утро Февраля» выразил российский политолог, общественный и политический деятель Михаил Савва.
«Кавказ – это концентрированный сепаратизм на границах России. Я уже обратил внимание, что в кавказских пабликах появились такие явно сепаратистские тексты например “потомки Шамиля вышли на акцию протеста, а потомки Ермолова ее подавляли”. На самом деле все сложнее. Все еще намного серьезнее и глубже, но первые открытые призывы к сепаратизму уже прозвучали в связи с этими событиями и можно ожидать продолжения.
Поскольку Чечня втрое перевыполнила план, Кадыров заявил, что мобилизации в регионе не будет. На самом деле 78 мотострелковый батальон был сформирован, правда никуда из Чечни не поехал. Кадырову нужны бойцы для чего-то другого, но уже не в Украине. Чутье у него звериное, поэтому он чего-то ждет. Похоже, что ждет начала войны внутри России».
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