Медведев уверен, что НАТО стерпит удар ядерной бомбой по Украине

27 сентября 2022 | 10:21

Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. НАТО проглотят использование РФ любого оружия в текущем конфликте.

— зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Если на нас или наших союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений. Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства», заявил Медведев. "Безопасность США, Британии, Бельгии для НАТО важнее, чем судьба Украины, они проглотят использование РФ любого оружия в текущем конфликте", также заявил Медведев



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