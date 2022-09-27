ТЕМА

Турки решили ограничить авиасообщение с рашей

27 сентября 2022 | 10:55


Turkish Airlines отменила все рейсы в Минск, Сочи, Ростов, Екатеринбург и из этих городов до 31 декабря 2022 года. 

Пассажиры авиакомпании не могут вернуть билеты на отмененные рейсы.



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