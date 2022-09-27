|
Рашу начинают кошмарить только за угрозу ядерного удара
27 сентября 2022 | 12:09 , Анатолий Несмиян
Синхронные и, главное, однотипные происшествия с тремя трубами Северного потока-2, а затем и Северного потока, видимо, вызваны и однотипной для всех трех происшествий причиной.
Падение давления в трубах означает утечку газа, утечка газа может быть вызвана либо отбором газа на любой стороне — российской или германской, либо повреждением труб. Дефект можно исключить сразу, так как возникновение одновременно трёх дефектов на трех трубах совершенно невероятное событие.
Если это не отбор газа, то, по всей видимости, речь может идти о диверсии — и опять-таки, однозначно утверждать, кто именно мог повредить трубы, нельзя. Свои резоны есть у Запада, они могут быть и на российской стороне, хотя Запад выглядит весьма убедительно.
На мой взгляд, это предупреждение Путину: «Уймись, мамаша». Американцы уже прямым текстом говорят, что кремлевским надо бы заткнуться по поводу ядерного оружия, они уже утомили. Вы либо примените его и успокойтесь, либо не трогайте. Но только заткнитесь, ради бога, надоели бубнить. А чтобы было доходчиво, показали, что в такие игры с угрозами могут играть не только в Кремле.
Кто именно мог организовать диверсию? Я бы подумал на англичан, тем более, что у нас тут не так давно с упоением демонстрировали карты, как именно будет выглядет Великобритания после серии ядерных ударов. Когда какая-то гопота начинает вам угрожать, самый простой способ слегка привести ее в чувство — объяснить ей понятными ей словами. И действиями.
В любом случае происшествие явно носит искусственный характер, а кому оно на самом деле адресовано и по поводу чего, мы скорее всего, так и не узнаем. Разве что лет через 20-30 кто-то напишет мемуар, где пару строчек отведет этому событию.
также читайте
[02.09.2022]
|
по теме
Последняя осень
27. 09. 2022 | 08:54 , Анатолий Несмиян
Российское общество остается переохлажденным. Достаточно серьезные усилия, которые предпринял режим по его принудительному охлаждению, продолжают держать социум в прежнем состоянии, поэтому даже очень серьезные потрясения не способны вызвать резкий рост социальной температуры и его нагрев.
Очевидные вещи
21. 09. 2022 | 23:38 , Олег Ельцов. ТЕМА
Положа руку на сердце, все верно делает кремлевский сморчок. Единственно правильное решение принял.
Найцінніші трофеї ЗСУ на Харківщині
16. 09. 2022 | 10:03
Бен Ходжес призывает готовиться к распаду россии
14. 09. 2022 | 15:32 , Бен Ходжес
Становится все более очевидным, что Украина победит в этой войне и что Кремль столкнулся с историческим кризисом доверия. Теперь я верю, что существует реальная возможность того, что выявленные слабости Владимира Путина настолько серьезны, что мы можем быть свидетелями начала конца не только его режима, но и самой Российской Федерации.
27 сентября 2022
[12:56]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»