США має декілька сценаріїв відповіді на тактичний ядерний удар РФ

30 сентября 2022 | 10:12

Відомо про як мінімум три моделювання ситуації, коли РФ завдає обмежений ядерний удар, вони проходили на рівні ради нацбезпеки США.

Те що Кремль може завдати "обмежений" ядерний удар у "конвенційній війні" у США давно вважалось одним зі сценаріїв проходження конфлікту у Європі. Навіть за останні декілька років такий варіант подій моделювався на рівні Білого Дому та Пентагону з метою відпрацювання рішень у відповідь.

При цьому "вихідні данні" цього доволі, хоча і не повністю, збігаються з поточною ситуацією в Україні. Зокрема в останні роки каденції Барака Обами (орієнтовно 2016-2017 роки) рада нацбезпеки США відпрацьовувала наступну ситуацію: РФ вдерлись в одну з країн Балтії, сили НАТО ефективно протидіють вторгненню і Кремль, з метою перелому перебігу бойових дій наважується на ядерний удар малої потужності по військах Альянсу або по тиловій базі у Німеччини де розгорнута авіація.

Цю ситуацію описує журналіст та автор книг про військову стратегію та ядерну зброю Фред Каплан (Fred Kaplan). За його словами тоді ситуацію моделювали на рівні командувачів родів військ та керівників різноманітних відомств "другого рівня". Генерали одразу прийняли рішення про ядерний удар у відповідь та перейшли до визначення цілей, потужностей ядерних ударів та засобів доставлення "вантажу". Але тоді слово взяв радник тодішнього віце-президента США Джо Байдена, Колін Каль (Colin Kahl), який зараз є радником вже президента Джо Байдена.

Він заявив, що зустрічний ядерний удар не є правильною відповіддю, бо тоді США втратять можливість зробити з РФ ізгоя та об'єднати проти неї увесь світ. У випадку ж обміну ядерними ударами це знизить США до рівня РФ. Він наголошував, що відповідь має бути виключно конвенційним озброєнням, чого буде достатньо, разом зі світовими санкціями. Ця пропозиція спричинила запеклі дебати протягом декількох годин. У підсумку сформувалось рішення, що відповіддю на перший удар має бути лише конвенційною зброєю, у випадку повторення - ядерний.

Через місяць після цього моделювання відбулось аналогічне засідання з аналогічним "сценарієм", але вже з керівниками "першого рівня". Тоді було прийнято рішення одразу відповісти ядерною зброєю.

Причина цього рішення було у збереженні довіри з боку союзників та демонстрація рішучості всім поточним та майбутнім противникам. Але у ролі цілі удару була обрана Білорусь, яка хоча і не була учасницею війни, але з огляду на "сценарій" вторгнення РФ у одну з країн Балтії була плацдармом для РФ. Моделювання, за твердженням Фреда Каплана, було припинено "за декілька кроків" до завершення, причини цього він не пояснив.

Також відоме й аналогічне моделювання у лютому 2020 року (каденція Дональда Трампа), яке стало відомим завдяки брифінгу Пентагону для ЗМІ.

Сценарій був аналогічний - РФ веде війну проти однієї з країн-членів НАТО у Європі й приймає рішення завдати малопотужний ядерний удар по одній з баз Альянсу. Під час цього моделювання у Пентагоні прийняли рішення завдати аналогічний малопотужний ядерного удару по РФ. Відомо, що тоді у моделюванні брав участь тодішній міністр оборони США Марк Еспер (Mark Esper).

З огляду на це, з боку Defense Express, можемо зробити наступний висновок. Те, що у Пентагоні вже багато років моделюють ситуації з тактичним ядерним ударом РФ та реакцією на нього означає те, що таке моделювання вже проведено відносно й України. Тому, коли радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Салліван (Jake Sullivan) повідомляє, що використання ядерного озброєння проти України призведе до "катастрофічних наслідків" для РФ - алгоритм дій у такій ситуації вже прийнято.

Але логічне питання - чи аналогічний результат моделювання тим, які відпрацьовувались у США за "сценарієм" атаки на країну-члена НАТО? З одного боку звісно ні, бо мова йде про договір колективної безпеки Альянсу. Але це не було причиною завдання чи не завдання ядерного удару у відповідь, бо США вже воювали з РФ. Головним аспектом прийняття рішення "за" було збереження довіри союзників та доказ рішучості всім противникам, наявним та потенційним.

Водночас доволі багато країн у світі, які є фактичними союзниками США, але не є членами НАТО. Наприклад, Ізраїль, Південна Корея, Японія, Австралія, Тайвань, кожна з них має свої особливості. Скоріш за все і відносно них у США проводились відповідні моделювання, але їх результати - невідомі. Але кожна з них, а насправді весь світ, буде максимально уважно стежити за кроками, які будуть прийняті у Вашингтоні у випадку застосування ядерного озброєння РФ проти України.