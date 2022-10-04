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РФ не способна обработать ни "чмобиков" ни провести плановую мобилизацию
04 октября 2022 | 13:10
В Минобороны Великобритании считают, что у российского командования не хватает ресурсов не только на мобилизованных граждан, но и на призывников
В новом докладе британской военной разведки говорится, что российские власти не смогут обучить, разместить и вооружить призывников. В ведомстве напомнили, что 30 сентября Путин подписал приказ о проведении очередного осеннего призыва с целью подготовить 120 тыс. призывников. По закону они не могут быть направлены за пределы России для участия в войне, однако ранее уже были известны случаи, когда на фронте оказывались солдаты-срочники.
Призывной цикл, по данным британской разведки, начнется 1 ноября. Это на месяц позже, чем обычно. В Минобороны считают, что поздний призыв указывает на неспособность РФ подготовить и оснастить большое количество новых призывников.
"Проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава являются значительными. Недостатки в российской административной и логистической системах будут продолжать подрывать эти усилия", — говорится в докладе.
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