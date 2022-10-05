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Брэд и Джоли пересудились
05 октября 2022 | 08:41
Актриса Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии, сообщает Hollywood Reporter.
Ранее Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену.
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