ТЕМА

Брэд и Джоли пересудились

05 октября 2022 | 08:41

Актриса Анджелина Джоли подала иск против Брэда Питта, обвинив его в домашнем насилии, сообщает Hollywood Reporter.


Ранее Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже доли совместного винодельческого хозяйства российскому бизнесмену.

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