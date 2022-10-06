Двум чиновникам КГГА светит по восемь лет

06 октября 2022 | 00:00

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева направлены в суд уголовные производства по подозрению в завладении средствами коммунального предприятия и служебной халатности в отношении бывшего директора КП "Городской магазин" Андрея Андрущенко и бывшего и.о. директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентины Попович. Обоим грозит до восьми лет за решеткой.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, установлено, что директор одного из коммунальных предприятий г. Киева совместно со своим заместителем в период с июля по декабрь 2020 г. безосновательно начисляли и выплачивали директору КП ежемесячные надбавки за выполнение особо важной работы и доплаты за интенсивность труда, на общую сумму 180 тыс. грн.



“Указанные противоправные действия были совершены в результате служебной халатности и.о. директора департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА, согласовавшей такие надбавки и доплаты без разрешения органа управления имуществом в лице Киевского городского головы”, – сообщают в прокуратуре.



В прокуратуре не называют имен, но, скорее всего, речь идет об экс-директоре КП "Городской магазин" Андрее Андрущенко и экс-руководителе департамента промышленности и развития предпринимательства Валентине Попович, которая временно возглавляла данный департамент с 5 марта 2020 года по декабрь 2020 года.



Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 УК Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет за решеткой.

17 августа 2022 года Подольский районный суд Киева избрал в отношении Андрея Андрущенко меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе до 29 сентября текущего года. Свою вину подозреваемый не признает: неоднократно игнорировал вызовы следователей на допросы и угрожал полицейским, заявляя о том, что это дело "надумано".



Также в прокуратуре напомнили, что в сентябре 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора указанного КП по обвинению в присвоении 600 тыс. грн, выделенных в 2020 году на ремонт помещения столичного книжного магазина.



Напомним, в июне 2021 года Нацполиция собрала доказательства того, что Андрей Андрущенко и директор ООО "СМК Вавилон" причастны к присвоению бюджетных средств. Речь идет о 618,5 тыс. гривен, которые, вероятно, были разворованы в 2019-2020 годах при реставрации здания магазина "Сяйво книги".



В начале 2022 года аудиторы КГГА фиксировали финансовые нарушения в деятельности КП "Городской магазин". В течение полутора лет, с начала 2020 года по середину 2021 года, предприятие допустило нарушений и недостатков на общую сумму 6,3 млн гривен, что привело к потере 1,7 млн ​​гривен.



Также в 2020 году правоохранители подозревали в присвоении бюджетных средств бывшего главного бухгалтера КП "Городской магазин" Владимира Пашкова.



В 2018 году Нацполиция, прокуратура и аудиторы КГГА установили факты недостачи в кассе "Городского магазина". Общая сумма ущерба для бюджета Киева по этим эпизодам может составлять от 174,5 тыс. гривен до 996,1 тыс. гривен.



В феврале 2022 года мэр Киева Виталий Кличко назначил временного руководителя КП "Городской магазин" - Андрея Лаврука. КП "Городской магазин" подчинено Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА, которым с 1 декабря 2020 года временно руководит Владимир Костиков.