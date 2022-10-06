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Двум чиновникам КГГА светит по восемь лет
06 октября 2022 | 00:00
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева направлены в суд уголовные производства по подозрению в завладении средствами коммунального предприятия и служебной халатности в отношении бывшего директора КП "Городской магазин" Андрея Андрущенко и бывшего и.о. директора департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентины Попович. Обоим грозит до восьми лет за решеткой.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, установлено, что директор одного из коммунальных предприятий г. Киева совместно со своим заместителем в период с июля по декабрь 2020 г. безосновательно начисляли и выплачивали директору КП ежемесячные надбавки за выполнение особо важной работы и доплаты за интенсивность труда, на общую сумму 180 тыс. грн.
17 августа 2022 года Подольский районный суд Киева избрал в отношении Андрея Андрущенко меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском следственном изоляторе до 29 сентября текущего года. Свою вину подозреваемый не признает: неоднократно игнорировал вызовы следователей на допросы и угрожал полицейским, заявляя о том, что это дело "надумано".
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