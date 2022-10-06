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Самый надежный мессенджер не так надежен?
06 октября 2022 | 10:43
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что из-за проблем с безопасностью в WhatsАpp хакеры могут получить полный доступ ко всему на телефонах пользователей.
"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp. Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp на прошлой неделе", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
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