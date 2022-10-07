Чи потрібний український "Моссад"?

07 октября 2022 | 09:05 , Григорій Омельченко

Після виявлених масових звірств російських військових над мирним населенням на окупованих містах і селах дедалі частіше лунають ідеї створення нової таємної служби в Україні для пошуку і ліквідації воєнних злочинців без слідства і суду. Ідея не нова, але в її реалізації наша країна досі не просунулася.

Українцям потрібний "Караючий Меч Арея"

Наприкінці 2014 року в МВС заявляли про плани створити спецпідрозділ для операцій за кордоном. Тоді ж у складі батальйону "Київ-1" було створено елітний підрозділ "Тінь", але поки що про його діяльності, як пишуть журналісти, нічого не відомо.

І, слава Богу, що нічого невідомо. Якщо "Тінь" дійсно робоча і діє, бажаю їй успіху, завжди залишатися в тіні і не звертати увагу на дописи і коментарі журналістів…

У 2015 році парламент прийняв закон, яким вніс зміни до деяких законів щодо розвідувальних органів України.

Прийняте законодавцями рішення дозволило українським розвідслужбам проводити спецоперації на окупованих територіях.

"Чим важливий цей закон? Він знімає юридичні перепони на шляху роботи на тимчасово окупованих територіях і дає право впроваджуватися в організації терористів і сепаратистів", - зазначив політолог Тарас Березовець (офіцер ЗСУ, знаходиться на фронті).

Він стверджує, що тепер українська розвідка "отримає право здійснювати всі необхідні заходи для затримання і доставки державних злочинців, в т. ч. ватажків терористичних "ДНР" та "ЛНР", а також самопроголошеного керівництва окупованого Криму".

Але поки, схоже, такими можливостями українська розвідка не скористалася, зазначають окремі ЗМІ.

От і добре, що так вважають. В Євангеліє від Марка, Луки і Матвія сказано: "…кесареве кесареві, а Богові Боже" (12:13-17; 20:20-26; 22:15-22) – "кожному своє".

У березні 2016 році народний депутат Дмитро Ярош запропонував створити організацію, яка буде розшукувати по всьому світу і притягати до відповідальності осіб, які вчинили військові злочини проти українців. Прикладом для даної організації, на його думку, повинна послужити ізраїльська розвідка "Моссад".

Ярош вірно зауважив, що без підтримки державних силових структур створити подібну організацію буде дуже важко (на мою думку, така організація повинна бути лише державною – Авт.).

"Ми говорили на ці теми і на рівні Служби безпеки України, але розуміємо, що в умовах війни, коли увага відвернута на "гарячий" фронт, у нас можливості трохи обмежені - і тимчасові, і ресурсні. Ми будемо ініціювати, і ця організація обов'язково повинна бути створена, тому що якщо на міжнародні суди покладатися, то ми не будемо мати ніякого покарання злочинців, які викликали цю кров, яка ллється зараз", - сказав Ярош.

Наша організація "УкРАїнський СМЕРШ" (УкРАїнська смерть рашистам) у травні провела соціологічне дослідження: чи потрібна Україні таємна каральна спецслужба (називаємо речі своїми іменами!) на зразок ізраїльського "Моссаду" або радянського "СМЕРШУ, яка фізично буде знищувати воєнних злочинців – ворогів українського народу за кордоном?

Понад 90% опитаних висловилися за створення такої таємної структури, яка, за наявності оголошеної офіційної підозри у вчиненні тяжкого злочину проти України, КАРАЛА б СМЕРТЮ вище військово-політичне керівництво російської федерації: президента, весь склад Ради безпеки, Державної думи, уряду, керівників МО, Генерального штабу ЗС, ГРУ, ФСБ, СЗР, командування родів військ, воєначальників, командирів військових частин, інших воєнних злочинців – вбивць, гвалтівників, садистів, а також українських зрадників і колаборантів.