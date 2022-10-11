ТЕМА

Ниссан попрощался с россией

11 октября 2022 | 11:58


Все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ, при этом сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение 6 лет, сообщил Минпромторг.

Передача завода Nissan в госсобственность предполагает сохранение его работоспособности, это около 2 тыс рабочих мест, пояснили в министерстве.

Послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ".



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